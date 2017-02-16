CNN: ABD savaşa girebilir!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'ndan istediği planın detayları ifşa oldu. Medyaya sızan habere göre Amerika ilk kez muharip kara birlikleri Suriye'de DAEŞ'e karşı cepheye sürülecek.
CNN televizyonu, son dakika olarak geçtiği haberinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye’nin kuzeyine geleneksel kara gücü gönderme teklifinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni plan Başkan Donald Trump tarafından imzalanırsa, Washington Irak savaşından bu yana ilk kez başka bir ülkeye operasyon için kara gücü göndermiş olacak.CNN televizyonunun haberinde, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi "Bir süreliğine konvansiyonel kara birlikleri Suriye’ye gidebilir" dedi.ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez Pentagon'dan bir ay içinde terör örgütü DAEŞ'e karşı bir savaş planı hazırlamasını istemişti. Asker gönderme teklifinin hazırlanan planda yer aldığı belirtiliyor.
Kara birliklerinin Suriye'de hangi cephelerde yer alacağı henüz belirsiz ancak teklif kabul edilirse askerler Suriye’ye girecek.Halihazırda Rakka kuşatmasında danışmanlık yapan ABD özel kuvvetler askerleri Suriye'de bulunuyor ancak bunların sayısı az. DAEŞ'in kalesi Rakka'yı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin yoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) kuşatmış durumda. YPG'liler birkaç aydır DAEŞ'liler çatışıyor.
ANKARA İLE MÜZAKERE
Washington ayrıca Türkiye ile Rakka operasyonunu müzakere ediyor. YPG'nin operasyon dışında tutulmasını isteyen Ankara, Türk özel kuvvetlerinin devreye girebileceğini geçen hafta resmen duyurmuştu.
Rakka'da nasıl bir adım atılacağı henüz belirsizliğini korurken, CNN’e göre ABD kara birliklerinin YPG terör örgütünün Türkiye’nin menfaatlerine zarar vermeyeceği konusunda Ankara’ya teminat verilmesi de söz konusu.
CNN’in gündeme getirdiği bir diğer gelişme, Irak’a asker göndermeyle ilgili değişikliğe gidilebileceği yönünde. Irak'ta şu anda 5 binden fazla ABD askeri bulunuyor ve bu askerler Barack Obama döneminde Irak ordusunu eğitmek üzere gönderildi. Yeni planda Trump yönetiminin daimi asker konuşlandırma koşulunu değiştirip onun yerine daha kısa sürelerde fazla sayıda askeri stratejik noktalara yollayabileceği belirtiliyor.
BİR YILDA TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ
Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde sadece Rakka'ya sıkışacak.
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