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CNN duyurdu! Gizli servisler buluştu

CNN duyurdu! Gizli servisler buluştu.25967
  • Giriş : 07.04.2018 / 17:47:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki buzlar eriyor.

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Balistik füze denemeleri ile tüm dünyanın tepkisini çeken ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili açıklama yapan CNN, 2 ülke istihbaratından önemli isimlerin buluştuğunu duyurdu.

ABD ve Kuzey Kore istihbarat servisleri, iki ülke liderlerinin Mayıs ayında gerçekleşecek tarihi randevusundan önce bir araya geldi.

Kore Yarımadası'nda yılbaşında açılan yeni sayfanın ardından Kuzey Kore ile ABD arasında doğrudan görüşmeler için hazırlık yapılıyor.

CNN International, Mayıs ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi randevu öncesi tarafların gizlice temasa geçtiğini dünyaya duyurdu.


Uluslararası televizyon kanalı, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo ve ekibinin Kuzey Koreli muhataplarıyla iletişim kurduğunu aktarıyor.

Habere göre, Amerikan ve Kuzey Koreli istihbaratçılar üçüncü bir ülkede defalarca buluşup konuştu.

Söz konusu gizli randevuların amacı, Mayıs ayındaki tarihi görüşmeye hazırlık.

2017 yılında gerçekleştirdiği füze testleriyle dünyayı titreten Kim Jong-un, bu ay içerisinde bir başka tarihi buluşmayı gerçekleştirecek. Halihazırda teorik olarak savaş halinde bulunan düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore liderleri, 27 Nisan tarihinde bir araya geliyor.

Tarihi randevular, birkaç ay öncesinde kimsenin hayal bile edemeyeceği nitelikte.

ABD'nin başkenti Washington'ı vurabilecek kıtalararası balistik füze deneyen Kim, geçen ay ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirmişti.

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