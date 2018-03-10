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Çoban uyuyunca koyun sürüsü şehre indi

Çoban uyuyunca koyun sürüsü şehre indi.13585
  • Giriş : 10.03.2018 / 12:32:00

Adana'da kırsal alanda çoban uyuyunca koyun sürüsü şehre indi.

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Sepet Beşik

Adana'da ilginç bir olay meydana geldi. Kırsal alanda koyunlarını otlatan çoban uyuyunca, sürü şehre indi. Devriye gezen polis ekiplerinin başıboş küçükbaş hayvan sürüsünü sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çok sayıda küçükbaş hayvanın başıboş olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi.

Mahallede araştırma yapan devriye ekipleri, keçi ve koyunlardan oluşan sürüyü buldu.

Polisin durumu bildirmesi üzerine hayvanların bulunduğu yere gelen zabıta ekipleri, sürüyü boş bir araziye götürdü.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hayvanların bir restoranın işletmecisine ait olduğunu, sürünün şehir merkezi dışında otladığı sırada çobanın uyuması üzerine kent merkezine geldiğini belirledi.

Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahibine verildi.

NTV

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