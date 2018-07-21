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Cocu, Galatasaraylı oyuncuyu istiyor

Cocu, Galatasaraylı oyuncuyu istiyor.16869
  • Giriş : 21.07.2018 / 10:06:00

Teknik adam Cocu, Galatasaraylı oyuncu Sinan Gümüş'ü istiyor.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Cocu, Galatasaray'da forma giyen golcü oyuncu Sinan Gümüş'ü takıma katmak istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen 24 yaşındaki futbolcuyu hâlâ takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin başına Cocu’nun geçmesinin ardından Galatasaray’da Sinan Gümüş paniği başladı. Cim-Bom’la sözleşme yenilemeyen ve gelecek sezon mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu Philip Cocu’nun geçen PSV Eindhoven’da görev yaparken istediği ortaya çıktı.

Hollanda temsilcisinin o dönem 5 milyon euroluk bonservisi yüksek bulduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bildirildi. Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra genç futbolculara yönelen Cocu’nun bu nedenle Sinan’ın Galatasaray’daki durumunu yakından takip ettiği de öğrenildi

Galatasaray’da Fatih Terim’in teknik patron olmasının ardından şampiyonluk yolunda çok kritik Konyaspor ve Akhisarspor maçlarında galibiyeti getiren golleri atan Sinan’ın geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Sarı-kırmızılılardan 650 bin euro alan tecrübeli futbolcunun yeni sözleşme ve ücretine zam istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise Sinan’la masaya oturmak için dış transferin sona ermesini bekledikleri öğrenildi.

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