Facebook Twitter Rss

Cocu oyunculara sert çıktı: Kendinize gelin!

Cocu oyunculara sert çıktı: Kendinize gelin!.11668
  • Giriş : 09.08.2018 / 17:27:00

Cocu, Benfica maçının ardından oyuncularını sert bir dille uyardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fenerbahçe'nin Benfica ile karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik adam Cocu, özellikle Valbuera, Giuilano ve Dirar'ı sert bir dille uyardı.

Cocu’nun, karşılaşma sonrası üç oyuncusunu, “Böyle devam edemezsiniz. Kendinize gelin” sözleriyle uyardığı kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, Benfica karşısında maçın belli bölümlerinde fazlasıyla oyundan düştü. Sahada varlık gösteremedi.

Ancak özellikle üç isim, sahada kaldıkları süre boyunca büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu oyuncular Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Giuliano’ydu...

Üç yıldızdan da beklenti büyük. Özellikle de hücumda. Ancak bu futbolcular, atakta varlık gösteremedikleri gibi, takım savunmasında da zaaf yaşanmasına neden oldular.

Giuliano özellikle ikinci yarıda adeta sahada gezindi. Valbuena ile Dirar ise takım hücuma çıkarken kaptırdıkları toplarla ve yaptıkları basit pas hatalarıyla taraftarı çıldırttı.

Phillip Cocu’nun da 90 dakikanın ardından Valbuena, Giuliano ve Dirar’ı uyararak, “Kalitenize yakışmayan bir oyun oynadınız. Böyle devam edemezsiniz. Bu seviyede olmaz. Kendinize gelin ve gerçek kalitenizi sahaya yansıtın” dediği öğrenildi.

FANATİK

İslam Slimani, Fenerbahçe'ye gelecek

Emine Erdoğan, TBMM'de proje inceledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İslam Slimani, Fenerbahçe'ye gelecek

İslam Slimani, Fenerbahçe'ye gelecek

Golcü oyuncu İslam Slimani'nin Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

O futbolcu, Arda Turan'ın formasını aldı

O futbolcu, Arda Turan'ın formasını aldı

Tecrübeli oyuncu Coutinho, Barcelona'da Arda Turan'ın formasını aldı.

 

Beşiktaş'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti.

Tolga Ciğerci, Karadeniz ekibine transfer oldu

Tolga Ciğerci, Karadeniz ekibine transfer oldu

Tecrübeli oyuncu Tolga Ciğerci, Karadeniz ekibine transfer oluyor.

 

Mori, Süleymanoğlu'nun kızı çıktı

Mori, Süleymanoğlu'nun kızı çıktı

Türkiye'nin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında sonuç açıklandı.

Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, golcü oyuncu Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna kattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya