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Çocuğa istismara yeni ceza!

Çocuğa istismara yeni ceza!.16790
  • Giriş : 06.04.2018 / 16:08:00

AK Parti hükümetinden çocuğa yapılan cinsel istismar konusunda verilecek ceza ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Akdağ, son yıllarda artış gösteren çocuğa cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" dedi.

TRT

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