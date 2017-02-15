Çocuk gelin 12 gün sonra kurtarıldı
Olay Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki H.S. evinin önünden evli ve 7 çocuk babası 55 yaşındaki M.A.S. tarafından zorla kaçırıldı. Genç kız tam 12 günün ardından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Operasyonda genç kızı evlenmek için kaçırdığı iddia edilen M.A.S ile 2 kişi gözaltına alınırken, H.S. ailesine teslim edildi.
POLİS TUTULDUĞU EVİ BELİRLEDİ
Yeşilli İlçesi’ne bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan ve görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 Şubat günü akşam saatlarinde bir araca zorla bindirilerek kaçırılan H.S., polisin düzenlediği operasyonla kurtarılarak ailesine teslim edildi. Aynı mahallede oturan 7 kız çocuğu babası M.A.S. tarafından kaçırıldığı iddia edilen H.S. ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansımasından sonra emniyet özel bir ekip oluşturarak kaçırılın kızın izini sürmeye başladı. Bölgedeki bütün işyeri ve mobese kamera kayıtları incelenmeye alan polis ekibi, genç kızın merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala mahallesindeki bir evde tutulduğunu belirledi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kızın tutulduğu eve Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla operasyon düzenlendi. Evin etrafını saran polis ekipleri, uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine çilingirle çelik kapıyı açtırdı. Polisler evde bulunanları etkisiz hale getirerek, kaçırılan S.M.,’yi kurtardı ve ailesine teslim etti. Polis ekipleri, H.S.’yi evlenmek amacıyla kaçırdığı belirtilen M.A.S. ile ona yardım eden 2 kişiyi de gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
ERKEK ÇOCUK İSTİYORDU
7 kız çocuğu babası evli M.A.S’nin H.S.’yi kaçırmadan önce babasından istediği, babanın da buna karşı çıktığı belirtilmişti. M.A.S’nin erkek çocuğu olmadığı için genç kızla evlenmeyi istediği öne sürülmüştü.
HÜRRİYET
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