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Çocukları kaçırıp 8 bin TL'ye satıyorlar

Çocukları kaçırıp 8 bin TL'ye satıyorlar.16790
  • Giriş : 01.02.2017 / 14:55:00

Korkunç iddia CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.

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Korkunç olay İzmir Kiraz'da yaşandı. Kiraz'da kız çocuklarının kaçırıldığı, daha sonra da para karşılığı evlendirildiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verildi.

Kiraz’da 20’ye yakın ailenin çocuklarının kaçırıldığına dair Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduklarını, ancak daha sonra şikayetlerini çektiklerini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Bu vahim iddiaların şüphesi bile son derece korkunç. Bakanlığın bu iddiaları araştırması ve kamuoyunu bilgilendirmesi şart. Bu iddialar gerçekse tüm sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi. Kızların küçük yaşta evlendirilmesinin yasalara hem de toplum ahlakına aykırı olduğunu vurgulayan Sertel, şunları söyledi:

"Basına da yansıyan iddialara göre; İzmir’in Kiraz ilçesinin özellikle Sırımlı ve Olgunlar köylerinde 18 yaş altı kızların kaçırılarak para karşılığında evlendiriliyor. İddialara göre 15-16-17 yaşlarındaki kızlara talip gençler için erkek tarafın köyündeki muhtar, kızların ailelerine 8 bin TL’den başlayıp 18- 20 bin TL’ye kadar yükselen paralar teklif ediyor. Kızın ailesi kabul ederse anlaşıyorlar, ancak kabul edilmemesi halinde kızlar kaçırılıyor. Kaçırılan kızlar, erkek tarafının evinde kalıyor. Yine iddialara göre bu süre zarfında da kızların aileleri ile uzlaşılması için çabalar sürüyor ve paralar bu görüşmelerde de teklif ediliyor. Köylerde dolaşan iddialara göre, kızların ailelerine gidenler ’Olan oldu, evlendirin kızınızı, namusunuz da temizlensin’ diyerek ikna ediyor. Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 2016 yılı içerisinde, kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla 20 ailenin başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Ancak bu ailelerden 19’u daha sonra şikayetlerini geri çekmiş. İddialara göre, kız çocuklarının aileleri erkek tarafı ile uzlaştıktan sonra şikayetlerinden vazgeçti. Bu yıl ise iki ailenin kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yaptıkları yazılıyor. Bu iddialar Kiraz’ın değil tüm Türkiye’nin sorunudur. İddialar yerinde araştırılıp gerçekler ortaya çıkarılmalı ve bu işi yapanlardan, yaptıranlardan hesap sorulmalıdır."

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