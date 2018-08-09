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Çocukları taşıyan otobüse saldırı: 43 ölü

Çocukları taşıyan otobüse saldırı: 43 ölü.11928
  • Giriş : 09.08.2018 / 16:50:00

Yemen'de çocukların içinde bulunduğu otobüse saldırı yapıldı.

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Sepet Beşik

Yemen'de şoke eden olay. Çocukları taşıyan bir otobüse Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği kanlı saldırıda 43 çocuk hayatını kaybetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

ICRC'nin sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendiği" belirtildi.

Saldırının ardından ICRC'nin desteklediği hastaneye onlarca ölü ve yaralının getirildiği aktarılan açıklamada, "uluslararası insan hakları yasaları uyarınca çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

Husi hareketinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda en az 43 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada ise kurbanların çoğunun 10 yaş altı olduğu ifade edildi.

NTV

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