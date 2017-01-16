Çocukların yeni ümidi oldular
Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, 14 Ocak'ta gerçekleşen Pepee Birlik Zamanı filminin galasında bağış sponsoru olarak yer aldı. Çeşitli STK'ların desteğiyle dezavantajlı gruplardan 1.500 çocuğun da katıldığı galada konuklar, BKM Express uygulamasını cep telefonuna indirerek QR kod seçeneğiyle bu sivil toplum kuruluşlarına kolayca ve istediği miktarda bağış yaptı.
Hâlihazırda 1,2 milyonu aşkın üyesi bulunan Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, 15 bin üye işyerinde hizmet veriyor. Kullanıcılara web ve mobil alışverişlerinde hızlı ve kolay ödeme imkânı sunan BKM Express, aynı zamanda sunduğu altyapıyla sivil toplum ile sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü vazifesi görüyor.
BKM Express'in bağış sponsoru olarak katıldığı, Türkiye'nin milli çizgi film kahramanı Pepee'nin 20 Ocak'ta gösterime girecek filmi öncesinde düzenlenen galada, başta çocuklar olmak üzere iş, sanat ve cemiyet hayatından 4.000 kişiyi bir araya getirdi. Her yaştan büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pepee, Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya'da geçen hikâyesiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Dijital Çözümler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu: “2012 yılında hayata geçen BKM Express, dört yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en yaygın ve en fazla kullanıcıya sahip dijital cüzdanı haline geldi. BKM Express'i ücretsiz, hızlı, kolay ve güvenilir bir dijital ödeme aracı olarak kullanıma aldığımız ilk günden bu yana e-bağış kavramına yönelik de çalışmalar yapıyoruz. BKM Express, sunduğu altyapıyla sivil toplum ile sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü vazifesi görerek, bağış süreçlerini hızlandırıyor. QR kod teknolojisini kullanarak vakıflara bağış yapılması ise 2015'te başlattığımız uygulamalardan biri oldu. Bu uygulamayla bağış yapılacak sivil toplum kuruluşuna bir QR kodu atanıyor. Bağış yapmak isteyenler de BKM Express uygulamasına girerek “QR ile Öde” seçeneğiyle okuttuktan sonra “Onayla” butonuna basıp bağış işleminizi tamamlıyor. BKM Express olarak Pepee Birlik Zamanı Galası'nın bağış sponsoru olmaktan ve bu vesileyle Sivil Toplum Kuruluşları'na destek olmaktan dolayı çok mutluyuz.”
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