Çocuklarıyla çocuk oldular
Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dede Torun Yaşam Merkezi ve Esenler Belediyesi Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) "Yetimlerle Dayanışma" projesi kapsamındaki ailelere bir motivasyon programı düzenledi.
Dede Torun Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda anneler, çocuklarıyla birlikte keyifli dakikalar geçirdiler. Program, duyma engelli arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri için çocuklara işaret dilindeki temel hareketlerin uygulamalı olarak anlatılmasıyla başladı. Bir yandan eğlenen bir yandan da öğrenen miniklere ESAYDAM Sorumlusu Meryem İnat da eşlik etti.
ANNELER DE ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği program; yoğurt yeme yarışması, kaşıkta denge oyunu ve çuval ile zıplama oyunlarıyla devam etti. Annelerin de kendi aralarında yaptıkları yarışmalarla programda renkli ve bol kahkahalı dakikalar yaşandı. Program sonunda ESAYDAM Sorumlusu Meryem İnat ve Dede Torun Yaşam Merkezi Sorumlusu Birsen Çetiner, çocuklara kıyafet ve çeşitli hediyeler verdiler.
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