Çok büyük bir Kemal Sunal hayranıyım
Üç oyuncu, NTV Radyo dinleyicilerine “Güldüy Güldüy Show” ve oyunculuk hayatları hakkında merak edilenleri anlattı.
“Çocuklarla zaman geçirince hastalık, dert kalmıyor...”
“Aldığım eğitim, çocuklarla çalışmalarım ve Ali Sunal’ın kardeşi olmam nedeniyle beni projenin moderatörü olarak seçtiler” diyen Ezo Sunal, projenin içinde olmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Sunal, “Beni besleyen, hayatta mutlu olmamı sağlayan en önemli şeylerden biri, günde bir saat çocukların olduğu bir yerde zaman geçirmek... Herkese tavsiyem, çocuklarla zaman geçirsinler. Hastalık, dert kalmıyor...” diyerek itirafta bulundu.
Ezo Sunal’ın abisi Ali Sunal’ın Güldür Güldür Show’da büyük bir başarıya imza attığını ve komedide klasikleştiğini söyleyen Sunal, onların başarısının “Güldüy Güldüy Show”un ortaya çıkmasında çok etkili olduğunu da sözlerine ekledi.
“Hem kuliste hem de sahnede çok keyif alıyoruz”
İlk günden beri “Güldüy Güldüy Show” ekibinde yer alan 13 yaşındaki Berat Efe Parlar ve 11 yaşındaki Eda Döğer, ekibe nasıl katıldıklarını dinleyicilere anlattı. Eda Döğer, “Seçmelere katılmamda öğretmenim çok destek verdi” derken Berat Efe Parlar da “Seçmelere aday olduğumu öğrenince hemen gönderdikleri teksti ezberledim. Aile içerisinde şova katılmamı en çok ben istedim” dedi. Genç oyuncular, hem kuliste hem de sahnede çok keyif aldıklarını da sözlerine ekledi.
“Sahneye çıkınca o heyecanın yerini enerji, güzel bir eğlence alıyor”
Güldüy Güldüy Show’un okul gibi olduğunu belirten genç oyuncular, provalarda oyuncu koçlarından ve yönetmenlerinden yardım aldıklarını anlattı. İkili, sahnede olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirtirken Berat Efe, “Sahne arkasında çok heyecanlanıyoruz. Ama sahneye çıkınca o heyecanın yerini enerji, güzel bir eğlence alıyor” dedi.
“Sahne arkası, izlediğiniz skeçler kadar eğlenceli!”
Ezo Sunal, “Çocukların role girmeleri için birtakım çalışmalar yapılıyor. Bunun yanısıra sırasını bekleyen arkadaşlarla bol bol oyun oynuyoruz ve sohbet ediyoruz. Sahne okul gibi, çok şey öğreniyorlar. Sahne arkasında da çok iyi anlaşan, keyifli bir ekip olduk. Hatta kulis, sahnede izlediğiniz skeçler kadar eğlenceli” dedi.
“Çok büyük bir Kemal Sunal hayranıyım”
Ezo Sunal en sevdiği Kemal Sunal filmi sorusuna “Hiçbirini ayıramam. Çok büyük bir Kemal Sunal hayranıyım” diye yanıt verirken Berat Efe ve Eda da Kemal Sunal’ın tüm filmlerini çok sevdiklerini söyledi.
Güldüy Güldüy Show’un genç oyuncuları Berat Efe ve Eda “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”yla ilgili mesajlarını da NTV Radyo dinleyicileriyle paylaştı.
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