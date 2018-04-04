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Çorlu'da korkunç kaza: 3 kişi can verdi

Çorlu'da korkunç kaza: 3 kişi can verdi.17085
  • Giriş : 04.04.2018 / 08:40:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ali Can Yılmaz'ın sürdüğü 32 FK 0705 plakalı otomobilin, Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti..

Kazada, Ali Can Yılmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Esengül  C. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.           Cenazeler, İstanbul Adil Tıp Kurumu Morguna gönderilirken kazayla  ilgili soruşturma başlatıldı.

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