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Çorum Belediyesi Başkanlığına Zeki Gül seçildi

Çorum Belediyesi Başkanlığına Zeki Gül seçildi.19156
  • Giriş : 05.02.2018 / 17:05:00

Çorum Belediyesi Başkanlığına AK Parti'nin adayı Zeki Gül seçildi.

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Büyüyen Beşik

Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek için toplandı. Muzaffer Külcü'den boşalan Çorum Belediyesi Başkanlığı koltuğuna AK Parti'nin adayı Zeki Gül seçildi.

Seçimin ilk turunda 21 oy alan Gül, başkan seçildi. Çorum Belediye Meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak  Belediye Başkanlığına seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı  Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan  askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Çorum Belediye Başkanlığına layık görülmesinden dolayı meclis  üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize  hayırlı olsun." dedi.  Yaklaşık 9 yıl Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer  Külcü'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, şunları söyledi:

"İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve  milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır.  Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur,  hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın  verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını  zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır.  Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız  ülkemize, milletimize ve Çorumumuza hayırlı olsun." Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Gül, başkanlığa vekalet  eden Ahmet Yabacıoğlu'ndan mührü teslim aldı.

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