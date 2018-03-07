Çorum'da 14 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Çorum merkezli 7 ilde yürütülen operaasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde 2014'te düzenlenen eylemlere katılan ve örgüt ile iltisaklı olduklarıyla ilgili başkaca deliller de elde edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çorum merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Aksaray, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 14'ü yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
HÜRRİYET
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