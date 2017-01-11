Çorum'da FETÖ'den 9 kişi daha tutuklandı!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan örgüte yönelik başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9'u tutuklandı.
Tutuklananlar arasında S.D, S.G, R.., O.İ, M.S, M.Ö, İ.E ve F.F'nin oldğu kamu çalışanlarının da olduğu öğrenildi.
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