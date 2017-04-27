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Cosentino, City konseptine Madrid'i de ekledi

Cosentino, City konseptine Madrid'i de ekledi.15017
  • Giriş : 27.04.2017 / 10:53:00

Cosentino; Sidney, Singapur, New York, Milano ve Londra gibi dünyanın dört bir yanında bulunan Cosentino City’lere Madrid ile bir yenisini daha ekledi.

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Mimarlık ve tasarım dünyası için yenilikçi yüzeylerin üretimi ve dağıtımında lider firmalardan Cosentino, İspanya'nın ilk Cosentino City'sinin açılışını dört yıllık bir hazırlık sonrasında Madrid'de gerçekleştirdi. Sidney, Singapur, New York, Londra ve Milano gibi dünya şehirlerinden sonra Madrid’te hayata geçen ve Cosentino’nun tüm ürünlerinin sergileneceği Cosentino City, 1000 metrekarelik alana, 1,2 milyon Euro yatırımla kuruldu. İspanya'nın yeni City’si; mimarlar, tasarımcılar, iç tasarımcılar ve nihai tüketicilere açık olacak ve grubun tüm marka ve ürün yelpazesini ilk elden görme imkanı sağlayacak.

Mimarlar ve tasarımcılar için yeni bir buluşma noktası

Gazeteci Isabel Jiménez sunduğu ve İspanyol sanatçı Antonio Orozco’nun da şarkılarıyla geceye renk kattığı açılışta, Cosentino Madrid Müdürü, José Luis Calleja şunları belirtti: City'nin, profesyonellerin çalıştığı ve projeleriyle etkileşime geçtiği en iyi ortam olmasını istiyoruz. Profesyonellere en iyi insan kaynağı ve en gelişmiş teknolojiyi sağlamaya çalışacağız. Alanımız, Madrid'in mimarlık ve tasarım topluluğu için bir buluşma noktası olmasının yanı sıra, halka açık sunumlar, etkinlikler ve aktiviteler için de bir mekan olarak işlev görecek.

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