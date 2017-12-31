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Coutinho, Barcelona'ya transfer oluyor!

Coutinho, Barcelona'ya transfer oluyor!.12658
  • Giriş : 31.12.2017 / 13:19:00

Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olacağını Nike duyurdu.

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Sepet Beşik

Ünlü spor giyim markası Nike, Liverpool’un yıldızı Philippe Coutinho’nun Barcelona’ya transferini resmen açıkladı.

Barcelona’nın resmi forma sponsoru olan Nike, kendi sitesinde Katalan devinin ürünlerinin satıldığı bölüme Coutinho’nun Camp Nou için hazırlandığı ifadelerine yer verdi.

Barça’nın 2017-18 ürünlerinin yer aldığı bölümde “Philippe Coutinho Camp Nou ışıkları için hazır. 2017-18 Barcelona ürünlerini ‘Sihirbaz’ın adıyla al. Sadece 6 Ocak’a kadar geçerli” ifadeleri yer aldı.

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