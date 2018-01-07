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Coutinho'nun yerine 55 milyon euroluk çözüm

Coutinho'nun yerine 55 milyon euroluk çözüm.17588
  • Giriş : 07.01.2018 / 08:42:00

Philipp Coutinho'yu 160 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya satan Liverpool, Mahrez'i kadrosuna kattı.

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Sezon başından bu yana Coutinho'nun peşinde olan Barcelona, 160 milyon euro karşılığında mutlu sona ulaştı. Liverpool ise Coutinho'nun yerini çabuk doldurdu.

Coutinho'yu Barcelona'ya gönderen Liverpool, Leicester City'den Riyad Mahrez'le €55M karşılğında anlaşma sağladı. Mahrez yarın sağlık kontrolünden geçecek.

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