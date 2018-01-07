Coutinho'nun yerine 55 milyon euroluk çözüm
Sezon başından bu yana Coutinho'nun peşinde olan Barcelona, 160 milyon euro karşılığında mutlu sona ulaştı. Liverpool ise Coutinho'nun yerini çabuk doldurdu.
Coutinho'yu Barcelona'ya gönderen Liverpool, Leicester City'den Riyad Mahrez'le €55M karşılğında anlaşma sağladı. Mahrez yarın sağlık kontrolünden geçecek.
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