Cristiano Ronaldo, Ballon d'OR ödülünü sattı
Golcü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket. Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü bağış yapmak için sattı.
Ayrıca geceye Josep Guardiola ve José Mourinho da katılarak Make-A-Wish organizasyonuna bağışta bulundu. Make-A-Wish'in bu parayı ölümcül hastalıklarla boğuşan çocuklara yardım için kullanacağının altı çizildi.
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