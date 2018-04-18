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Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş mesajı

Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş mesajı.23121
  • Giriş : 18.04.2018 / 15:11:00

Dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş mesajı olay yarattı.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yaptığı Beşiktaş açıklaması ile gündeme oturdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce CRI TÜRK'te yaptığı açıklamalarda Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerini söylemişti. Orman, "Ronaldo'nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah." sözlerini kullanmıştı.

Siyah Beyazlılar'ın başkanı, "Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu. Ama tabi bunlar nasip, kısmet." ifadeleriyle Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı. Beşiktaş taraftarı da takımlarında görmek istedikleri Ronaldo için sosyal medyada "Come to Beşiktaş" etiketiyle mesajlar paylaşıyordu.

Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı son canlı yayında da konu yine Beşiktaş'a geldi. Gelen mesajlar arasında Beşiktaş'la ilgili soruları gören Portekizli süperstar, bu yoğun ilgi karşısında şu cevabı gönderdi: "Beşiktaş'ta Quaresma ve Pepe gibi çok iyi arkadaşlarım var."

Dünyaca ünlü futbolcunun bu sözleri, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Kariyerinde 5 Ballon d'Or ödülü bulunan Ronaldo, 2009'dan bu yana Real Madrid forması giyiyor. Faal futbolcular arasında dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olan Ronaldo, bu sezon 38 maçta 41 gol kaydetti.

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