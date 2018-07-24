Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 20 çıktı!
İspanyol devi Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 20 çıktı.
Portekizli yıldız Ronaldo, 33 yaşında olmasına rağmen fiziksel özellikleriyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
İlerlemiş yaşından dolayı Juventus'un Ronaldo'ya 120 milyon euro vermesi eleştirilse de yıldız futbolcu vücut ölçümlerinde beklendiğinden daha iyi durumda olduğunu gösterdi.
Fransız Lequipe gazetesinin haberine göre geçtiğimiz günlerde Juventus'un sağlık kontrollerinden geçirdiği Ronaldo'nun biyolojik yaşı 20 yaşındaki bir futbolcuya eş değer.
Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Ronaldo'nun antrenmanlar dışında özel hocalar eşliğinden fitness çalıştığı biliniyor. Zaman zaman izin günlerinde bile ayrı idmanlar yaptığı basına yansıyan Ronaldo, çok çalışmasının karşılığını da alıyor.
Juventus'un yaptırdığı ölçümlerde Ronaldo'nun vücudundaki yağ oranı yüzde 7, kas kütlesi ise yüzde 50 çıktı. Bir futbolcuda ortalama olarak yağ oranı yüzde 10-11, kas kütlesi ise yüzde 45 civarında olması normal kabul ediliyor.
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