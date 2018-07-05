Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
İspanyol devi Real Madrid'de Futbol oynayan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Juventus olarak açıklandı.
Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 100 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olacağı öne sürülmüştü.
Dünyaca ünlü yıldızın Serie A'da son 7 yılın şampiyonu olan Siyah Beyazlı ekibe gideceğine yönelik iddialar giderek güçleniyor.
"İMZAYI ÇOKTAN ATTI"
Juventus'un eski yöneticilerinden Luciano Moggi, Tele7Gold televizyonuna yaptığı açıklamada "Ronaldo, Juventus'la çoktan imzaladı ve Münih'te sağlık kontrolünden geçti." ifadelerini kullandı.
Real'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi de bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Ronaldo'nun Juve'den senelik 30 milyon euro kazanacağını yazdı.
33 yaşındaki futbolcu, 2009 yazında Manchester United'dan 94 milyon euro karşılığında Madrid ekibinin yolunu tutmuştu.
FANATİK
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