Cristiano Ronaldo tarihi teklifi geri çevirdi!
Dünya Kupası'nda Portekiz ile erken veda eden Cristiano Ronaldo, transfer gündeminin en fazla konuşulan ismi konumunda. İtalyan devi Juventus'un uzun süredir peşinde olduğu Ronaldo için Çin'den flaş bir teklif geldi.
2 YILLIK 200 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ
Marca'da yer alan özel haberde, Çin Süper Ligi'nde mücadele eden bir takımın Ronaldo'ya 2 yıllık sözleşme ve 200 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Ronaldo'nun bu teklifi reddettiği kaydedildi. Yıllık 100 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen ve Çin'i istemeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa'dan ayrılmak istemediği için bu teklife soğuk baktı.
DİĞER HABERLER
Siyah beyazlılardan farklı prova: 4-1
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden Gyirmot
Trabzonspor, Sosa'yı göndermek için gönüllü!
Trabzonspor yönetimi, senelik 17 milyon TL’lik maliyeti bulunan Jose Sosa'yı gönderme konusunda gönü
Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyonluk teklif
FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyonluk teklif geldi.
Galatasaray Başkanı'ndan UEFA açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile ilgili açıklama yaptı.
Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi.