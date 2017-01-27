Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğrafı olay yarattı
Son dönem satranç tartışmasıyla gündemi sallayan Cübbeli Ahmet Hoca'nın 47 yıl önce çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine fotoğrafa yorum yağdı. 1970 yılında çekilen fotoğrafta Cübbeli'nin giydiği kıyafet dikkat geçti.
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