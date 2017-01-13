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Cübbeli'den ilginç satranç savunması

Cübbeli'den ilginç satranç savunması.16183
  • Giriş : 13.01.2017 / 12:03:00

Cübbeli Ahmet Hoca, satranç tartışması ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlıdır' sözleri ile olay yaratmıştı.

Konuya ilişkin ilginç bir açıklamada daha bulunan Cübbeli, 'Satrancı eşinle oynarsın, şakalaşırsın, at binersin, ok atarsın' sözleriyle tartışmayı körükledi.

Cübbeli Ahmet, yeni yayınladığı sohbet videosunda 'satranç lanetlenmiştir' iddiasını "Diyanet ilmihalinde de satrancın üç mezhebe göre haram olduğu yazılıyken Cübbeli Hocadan ne demesini bekliyorsunuz?" diyerek yineledi.

Kendisine konuyla ilgili gelen tepkilere değinen Cübbeli Ahmet "Bak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu) Bilal Erdoğan kardeşimize, Allah ondan razı olsun. Ne güzel okçuluk şeyini geliştirmeye çalışıyor. Hadise, sünnete uyan iş yapıyor. Sen şimdi fuzuli fuzuli insanlara ganyan manyan, dama bilmem ne… Bu oyunlara da bir şey dediğin zaman hemen 'ciddiye almayın' bu adamı falan… Ne konuşuyorsun ciddiye almayacaksan" dedi. Cumhuriyet'in haberine göre; Cübbeli sohbet videosunda "Damalar, oyunlar bunların hepsini Kuran-ı Kerim'in yasak ettiği ayetlerin, hadislerin yasak ettiği… 3 tane oyuna izin verilmiş. Eşinle oynarsın, şakalaşırsın, at binersin, ok atarsın…" ifadelerini kullandı.

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