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Çukurca'da hain saldırı: 1 şehit

Çukurca'da hain saldırı: 1 şehit.13866
  • Giriş : 10.07.2017 / 17:02:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler ile asker arasında çatışma çıktı.

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Acı haber geldi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 2 asker yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRT

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