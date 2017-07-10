Çukurca'da hain saldırı: 1 şehit
Acı haber geldi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 2 asker yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRT
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