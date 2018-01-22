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Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!

Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!.18218
  • Giriş : 22.01.2018 / 16:21:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine saldırı düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Havanlı saldırıda 3 asker yaralandı. 

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurcada bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası’na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne getirildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

TRT

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