Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Havanlı saldırıda 3 asker yaralandı.
Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurcada bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı.
Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası’na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne getirildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.
TRT
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