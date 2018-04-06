Çukurca'dan acı haber: 2 şehit
Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK militanlarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ve Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu.
Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, infilak etti. Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, bir uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkâri’ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Şehit Pehlivan'ın acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Eve dev bir Türk bayrağı asılırken, şehidin eşi Sevde Pehlivan'ın Bursa'da bir yakınlarının yanında olduğu belirtildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile yapılacak Menbiç toplantısına ilişkin açıklama geldi.
Çocuğa istismara yeni ceza!
AK Parti hükümetinden çocuğa yapılan cinsel istismar konusunda verilecek ceza ile ilgili açıklama ge
Raci Şaşmaz'ın açtığı davada karar!
Raci Şaşmaz'ın suç duyurusunda bulunduğu 11 kişi hakkında açıklama yaptı.
Hatay'a Zeytin Dalı sınır kapısı!
Açıklandı. Hatay sınırına Zeytin Dalı sınır kapısı açılacağı öğrenildi.
İBB Başkanı'ndan UBER'e destek!
İstanbul Büykşehir Belediyesi Başkanı, taksicileri üzecek bir açıklama yaptı.
Rus istihbaratından Türkiye açıklaması
Rus istihbaratından Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama geldi.