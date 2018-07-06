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Cuma çıkışı 'Erdoğan' izdihamı

Cuma çıkışı 'Erdoğan' izdihamı.30457
  • Giriş : 06.07.2018 / 16:23:00

Cuma namazı çıkışı Erdoğan'ı görmek isteyen halk izdiham yarattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte camiden çıkan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Cuma namazı için Başyazıcıoğlu Camisi'ne Başbakan Binali Yıldırım ile giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım ile Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Yıldırım ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti.

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