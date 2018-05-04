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Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu

Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu.17323
  • Giriş : 04.05.2018 / 11:03:00
  • Güncelleme : 04.05.2018 / 12:06:40

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu.

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Büyüyen Beşik

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın protokolünde 'Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaayı Recep Tayyip Erdoğan'dır' ifadesi kullanıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu da yer aldı.

HABERTURK

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