Facebook Twitter Rss

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi!

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi!.19609
  • Giriş : 27.12.2016 / 11:09:00

Moldova'da Avrupa Birliği'ne olan tepki bayrak ile gösterildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Moldova'da görevine başlayan İgor Dodon'un ilk icraatı Cumhurbaşkanlığı binasındaki Avrupa Birliği bayrağını indirmek oldu.

Liberal Partili milletvekilleri olaya tepki gösterirken bayrağı yeniden asmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un göreve  başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından Avrupa Birliği (AB) bayrağı  indirildi.

Moldova basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı girişinde  Moldova bayrağı ile asılı bulunan AB bayrağı kaldırıldı.

Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Partili bir grup  milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine  yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, sosyal medyada yaptığı  açıklamada, Dodon'un Cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi  yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece  Moldova bayrağı bulunacak." ifadesini kullandı.

Moldova'da doğrudan halk tarafından yapılan Cumhurbaşkanı seçimini  Rusya yanlısı sosyalist lider İgor Dodon kazanmıştı. Dodon, 23 Aralık'ta yemin  ederek görevine başlamıştı.

Domates fiyatlarına yüzde 50 zam geldi

Sağlıkta beslenme, kanser ve diyabet konuştuk

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşşar Esed gidiyor mu?

Beşşar Esed gidiyor mu?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in bir sonraki seçimlerde aday olmayacağı iddia ediliyor.

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Tarihi ziyarette önemli mesaj!

Tarihi ziyarette önemli mesaj!

Japonya Başbakanı, Amerika Birleşik Devleri'ne ziyarette bulundu.

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

Terör örgütü DAEŞ lideri hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

 

Futbolcuları taşıyan tekne battı: 30 ölü

Futbolcuları taşıyan tekne battı: 30 ölü

Futbol takımını taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi can verdi.

Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler

Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler

Nijerya'da eylem hazırlığı yapan kadın canlı bomba linç edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya