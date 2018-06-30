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Cumhurbaşkanı, ABD'li senatörleri kabul etti

Cumhurbaşkanı, ABD'li senatörleri kabul etti.20797
  • Giriş : 30.06.2018 / 09:33:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen'i kabul etti.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen'i kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

İki Senatör de ABD Kongresi'nde, Rahip Brunson'un serbest bırakılması ve Türkiye'nin S-400 alımının önlenmesi konusunda aktif çalışan senatörler olarak öne çıkıyor.

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