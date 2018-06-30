Cumhurbaşkanı, ABD'li senatörleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen'i kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
İki Senatör de ABD Kongresi'nde, Rahip Brunson'un serbest bırakılması ve Türkiye'nin S-400 alımının önlenmesi konusunda aktif çalışan senatörler olarak öne çıkıyor.
DİĞER HABERLER
Meclis Başkanlığı için Yıldırım'ın adı öne çıkıyor!
Meclis Başkanlığı için son Başbakan Binali Yıldırım’ın adı öne çıktı.
Tezcan: Bu tam bir komedidir
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Eren Erdem’in tutuklanması ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'den Soylu'nun çıkışına tepki
AK Parti'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkışına tepki geldi.
İnce, Erzurum'dan yola çıkıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 ile teşekkür ziyaretine çıkıyor.
CHP'den açıklama: İstifa ve kurultay yok
Cumhuriyet Halk Partisi'nden basında yer alan haberlerle ilgili açıklama geldi.