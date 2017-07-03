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Cumhurbaşkanı açıkladı! OHAL kalkıyor

Cumhurbaşkanı açıkladı! OHAL kalkıyor.16919
  • Giriş : 03.07.2017 / 17:55:00

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, OHAL ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, OHAL ile ilgili konuştu ve sonbaharda kaldırılacağını bildirdi.

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