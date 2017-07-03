Cumhurbaşkanı açıkladı! OHAL kalkıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, OHAL ile ilgili konuştu ve sonbaharda kaldırılacağını bildirdi.
DİĞER HABERLER
Yunanistan'dan açıklama: İhbar yapıldı
Yunan botundan Türk yük gemisine ateş açılmasının ardından Atina'dan ilk açıklama geldi.
İran, Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyor
İran, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlanıyor.
Katar, 'Türk Üssü'nü kapatmayacak
Katar'da bulunan Türk Üssü'nün kapatılmasının mümkün olmadığı söyledi.
DEAŞ, Suriye rejiminin helikopterini düşürdü!
Esed rejimine ait bir helikopter, terör örgütü DEAŞ tarafından düşürüldü. Helikopterin düşürüldüğünü
Mülteci kampına kanlı baskın: 20 kişi öldü
Lübnan ordusu, Arsel mülteci kampına kanlı bir baskın düzenledi.