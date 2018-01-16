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Cumhurbaşkanı, Afgan büyükelçiyi kabul etti

Cumhurbaşkanı, Afgan büyükelçiyi kabul etti.9857
  • Giriş : 16.01.2018 / 15:22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afgan büyükelçiyi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afganistan büyükelçisi Abdul Rahim Sayedjan'ı kabul etti.

Sayedjan'nın beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından fotoğraf çektirildi.

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