Cumhurbaşkanı, Afgan büyükelçiyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afganistan büyükelçisi Abdul Rahim Sayedjan'ı kabul etti.
Sayedjan'nın beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından fotoğraf çektirildi.
TRT
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