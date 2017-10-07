Cumhurbaşkanı, Aliyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.
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