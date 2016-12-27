Cumhurbaşkanı Ankara'ya gitti
12.05'te Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam aracından el sallayan vatandaşlara korna ile yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş uğurladı.
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