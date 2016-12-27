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Cumhurbaşkanı Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Ankara'ya gitti.14392
  • Giriş : 27.12.2016 / 13:16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.

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12.05'te Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam aracından el sallayan vatandaşlara korna ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş uğurladı.

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