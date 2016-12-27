Cumhurbaşkanı böyle tepki verdi!
Ilgaz Tüneli açılışına telekonferansla bağlanarak konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurulan ekrandan görüntüleri izledi.
Canlı yayından görüntüleri izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tünel için 'Nereden nereye' dediği duyuldu.
DİĞER HABERLER
CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!
Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.
HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.
Başbakan ile Bahçeli görüştü
Kastamonu'dan dönüşü geciken Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli 45 dakika görüştü