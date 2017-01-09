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Cumhurbaşkanı, Çipras ile görüştü

Cumhurbaşkanı, Çipras ile görüştü.17147
  • Giriş : 09.01.2017 / 20:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs'ı görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Kıbrıs meselesi konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

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