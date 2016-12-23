Cumhurbaşkanı'ndan 2017 bütçesine onay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.
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