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Cumhurbaşkanı'ndan 2017 bütçesine onay

Cumhurbaşkanı'ndan 2017 bütçesine onay.14158
  • Giriş : 23.12.2016 / 21:35:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 23:11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılı için oluşturulmuş bütçe kanununu onayladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.

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