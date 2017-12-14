Cumhurbaşkanı danışmanı görevden ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istifa şoku. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Bülent Gedikli görevden ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte Gedikli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama;
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu yeni bir karar değildi.
Kardemir Anonomim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Siyasetimizi koltuklarda değil sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor.
Başta 16 yıl önce birlikte AK Parti'mizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.
AK Parti Kurucu Üyesi
Dr. Bülent Gedikli
HÜRRİYET
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