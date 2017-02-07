Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Khereiji'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirilen görüşmede Suudi Arabistan'ın Walid Bin Abdul Karim El Khereiji Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.
El Khereiji'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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