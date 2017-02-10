'Bu sistem bileklerimizde prangaydı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada eski sistemden dem vurarak anayasa değişikliğinin getirilerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin, "Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız? Türkiye, yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Bugün buraya gelirken imzayı attım ve şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor." dedi.
Erdoğan ayrıca "İdam isteriz" sloganları üzerine: "16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, polisimi, korucumu şehit edenlerin akıbeti dediğiniz gibi idamdır. Bu karda kışta benim Mehmedim bu vatanı milleti korumak için neler yapıyor görüyorsunuz. Biz nasıl olır kanlarını yerde bırakırız. Onun için 16 Nisan'da evet." dedi.
Erdoğan, "15 Temmuz'da bu millet göğsünü tanklara siper etti mi, F-16'lara siper etti mi, helikopterlere siper etti mi? İşte şimdi 16 Nisan geliyor. 16 Nisan'daki 'evet' aynen bunun tekrarıdır." diye konuştu.
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