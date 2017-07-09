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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü.15680
  • Giriş : 09.07.2017 / 22:12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafiri İlham Aliyev'le Huber Köşkü'nde görüştü.

Basının görüntü almasına izin verilmeyen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

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