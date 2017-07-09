Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafiri İlham Aliyev'le Huber Köşkü'nde görüştü.
Basının görüntü almasına izin verilmeyen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
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