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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da.26544
  • Giriş : 31.03.2018 / 13:03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ziyaret ediyor.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ediyor. Erdoğan, İstanbul'da bir açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreni için Ayasofya Müzesi'ne geldi. Erdoğan, buradaki törenden sonra partisinin Pendik ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.

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