Facebook Twitter Rss

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı.20711
  • Giriş : 30.12.2016 / 15:41:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenaze törenine katıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


92 yaşında hayatını kaybeden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar'ın cenaze törenine önemli isimler katıldı.

Niyazi Acar'ın cenazesine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardi.

Erdoğan, cuma namazının ardından, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle  vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye  Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir  Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı  Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları  eşlik etti.

Başbakan, küçük kızla kartopu oynadı

İran'a sert çıktı: Haritadan silinirsiniz!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan mültecilere seslendi

Başbakan mültecilere seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.

Bahçeli'nin 2017 dileği!

Bahçeli'nin 2017 dileği!

Devlet Bahçeli, yeni yıl için anlamlı bir mesaj yayımladı.

 

Putin'den Cumhurbaşkanı'na yeni yıl mesajı

Putin'den Cumhurbaşkanı'na yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları

Bakan Çavuşoğlu'ndan PYD açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan PYD açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Astana ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Hükümetten 600 bin kişiye iş müjdesi!

Hükümetten 600 bin kişiye iş müjdesi!

Milyonlarca işsiz gence hükümetten müjdeli haber geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu o gazetecileri aradı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu o gazetecileri aradı!

Kılıçdaroğlu, gazeteci Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ı aradı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya