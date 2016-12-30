Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı
92 yaşında hayatını kaybeden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar'ın cenaze törenine önemli isimler katıldı.
Niyazi Acar'ın cenazesine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardi.
Erdoğan, cuma namazının ardından, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları eşlik etti.
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