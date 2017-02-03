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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kritik ziyaret!.9896
  • Giriş : 03.02.2017 / 15:44:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-15 Şubat tarihleri arasında 3 kritik ziyaret gerçekeleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-15 Şubat tarihleri arasında Bayreyn, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere 3 kritik ziyaret gerçekeleştirecek.

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