Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kritik ziyaret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-15 Şubat tarihleri arasında Bayreyn, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere 3 kritik ziyaret gerçekeleştirecek.
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