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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kritik ziyaret.11548
  • Giriş : 06.02.2017 / 11:14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeye önemli ziyaretlerde bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat'tan itibaren önemli ziyaretler gerçekleştirecek. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Rusya'ya hareket edecek Erdoğan'ın görüşmelerinin ana gündem maddesi diplmasi ve ekonomi olacak.

Erdoğan’ın söz konusu ziyaretlerinde Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşılması ana gündem olacak. Türkiye Suriye’de siyasi bir çözüm için Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte hareket ediyor. Ancak Astana’daki süreçte Türkiye İran ve Rusya ile birlikte üçlü bir mekanizmada yer almıştı. Bu durumun da Suudi Arabistan’ı rahatsız ettiği iddia edilmişti. Ziyaret sırasında tüm yanlış anlaşılmalara da son verilmiş olacak. Rusya ziyaretinde ise Üst Düzey İş Birliği Mekanizması Toplantısı yapılacak ve yeni ekonomik iş birliği konuları gündeme getirilecek. Öte yandan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu da 6-10 Şubat tarihinde Türkiye’ye resmî ziyarette bulunacak

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