Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat'tan itibaren önemli ziyaretler gerçekleştirecek. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Rusya'ya hareket edecek Erdoğan'ın görüşmelerinin ana gündem maddesi diplmasi ve ekonomi olacak.
Erdoğan’ın söz konusu ziyaretlerinde Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşılması ana gündem olacak. Türkiye Suriye’de siyasi bir çözüm için Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte hareket ediyor. Ancak Astana’daki süreçte Türkiye İran ve Rusya ile birlikte üçlü bir mekanizmada yer almıştı. Bu durumun da Suudi Arabistan’ı rahatsız ettiği iddia edilmişti. Ziyaret sırasında tüm yanlış anlaşılmalara da son verilmiş olacak. Rusya ziyaretinde ise Üst Düzey İş Birliği Mekanizması Toplantısı yapılacak ve yeni ekonomik iş birliği konuları gündeme getirilecek. Öte yandan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu da 6-10 Şubat tarihinde Türkiye’ye resmî ziyarette bulunacak
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Tarabya Köşkü'nde kritik zirve
Tarabya Köşkü'nde Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında kritik bir görüşme gerçekleşiyor.
Referandum için gözler Erdoğan'da!
Meclis'te kabul edilen Referandum için gözler Erdoğan'a çevrildi.
CHP'li Türkmen'i mektuplar yakmış
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sallayan fatura skandalı hala gündemde.
MHP olağanüstü toplanıyor!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin olağanüstü toplantıya çağırdı.
Erdoğan sordu: Evet mi hayır mı?
Erdoğan, Mersin'de katıldığı toplu açılış töreninde eski sağlık düzeni ile yeni çalışmaları kıyaslad
CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi
Kılıçdaroğlu, fatura krizinin baş aktörü Elif Türkmen'in istifa etmesini istedi.