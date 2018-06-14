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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf.12706
  • Giriş : 14.06.2018 / 10:08:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ali Koç'a telgraf gönderdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkaı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda Başkanı Ali Koç'a telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçen Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç ise başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek Basketbol takımıyla yaşadı.

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