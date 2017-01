Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bankalara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açıklamasında hem bankalara hem vatandaşa ç Ağrı yaptı.Ekonominin can damarının istikrar ve güven olduğunu belirten Erdoğan bankalara faizleri düşürmeleri konusunda bir kez daha çağrıda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan reina saldırısı ile ilgili olarak 'amaçları bizi birbirimize düşürmektir' dedi sözlerine şöyle devam etti, "Türkiye'de kimsenin hayat biçimi, sistematik bir tehdit altında değildir. Buna asla müsaade etmeyiz. Buna 14 yıllık iktidarımız döneminde fırsat vermedik. Aksini iddia eden varsa, somut örnekleriyle bunu ortaya koymak mecburiyetindedir."Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli bir diğer başlık ise ekonomiydi. Erdoğan konuşmasında hem halka hem de bankalara çağrıda bulundu ve "Hiç kimse önümü göremiyorum deme lüksüne sahip değildir. Herkes bir arkasındakinin önünü açarak, bu fedakarlığı yaparak bu riski alarak ilk adımı atmalıdır. Herkes yerinde sabit kaldığında varlık içinde yokluk çekmeye mahkum oluruz. Gelin ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için hep birlikte harekete geçelim." dedi.Ekonominin can damarı istikrar ve güven ortamadır. Türkiye'ye saldırıların hedeflerinden biri ekonomomizin düzgün giden ritmini bozmak, çarkları kırmak ve durdurmaktır. Şu ana kadar bir yorgunluğun ötesinde kalıcı bir hasar hamdolsun almadık. İhracatımız yeniden toparlanmaya başladı. Gerilemenin durduğu ve yeniden yükseliş dönemine girdik. Turizm sektöründe önce Rusya sonra terör olaylarıyla kayıpların yakında sona ereceğini bu sezondan itibaren yeniden yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Tabii olmayan yüksek kur birilerine kazandırırken birilerine kaybettiriyor. Vatandaşlarımdan ricam, daha önce bazı ricam oldu ve bu işi sahiplendiler. Yastıkların altında varsa dövizler bunu Türk Lirası'na çevirin dedik. Sağolsun yüklendiler ve TL'ye çevirdiler.İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz satılacak dönemdir. Bunu özellikle söylüyorum. Hiçbir kriz sürdürülebilir değildir. Bu saldırılar ilanihaye devam edecek değildir. Bu saldırıları yönlendirenlere de artan maliyeti vardır. Bu maliyeti hiçbir gücün uzun süre göze alamayacağına inanıyorum. Bizim dayanma gücümüzü bir süredir sınadılar. Mücadele gücümüzün ve inancımızın çok yüksek olduğunu, birlik ve beraberliğimizin kolay kolay bozulamayacağını gördüler. Onlarda bu tür birlik beraberlik söz konusu değil. Özellikle Batı ülkelerinde.Başta kamu bankaları olmak üzere lütfen faiz oranlarını düşürün. Faiz oranlarını düşürün ki, yatırımcı, girişimci çok daha rahat bir şekilde yatırımını yapabilsin. Çünkü yatırım olursa üretim olur. Üretim olursa bu sıkıntılı süreç başarıyla atlatılacaktır. Çok kazanacaklarına biraz az kazansınlar. Zaten kendi paranla kazanmıyorsun ki, vatandaşın sana getirdiği parayla kazanıyorsun. 10 kazanma 5 kazan.Başta kamu bankalarımız olmak üzere tabii 1 numara Merkez Bankası olmak üzere bu çalışmayı süratle yaparak bunu aşağıya çekmemiz gerekiyor. Türkiye'nin şu andaki sorunu paranın yokluğu değildir, paranın stabil hale geçmiş olmasıdır. Herkes birden alacağını tahsil etme, borcunu öteleme gayretine girdiğinde işin içinden hiç kimse çıkamaz. Hiç kimse önümü göremiyorum deme lüksüne sahip değildir. Herkes bir arkasındakinin önünü açarak, bu fedakarlığı yaparak bu riski alarak ilk adımı atmalıdır. Herkes yerinde sabit kaldığında varlık içinde yokluk çekmeye mahkum oluruz. Gelin ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için hep birlikte harekete geçelim.Makinaları ve tezgahları tam kapasite çalıştıralım. İçeride ve dışarıda yeni pazarlar bulmak için hemen çalışmaya başlayalım. Bunları yaptığımızda 2017'nin gerçekten çok parlak bir yıl haline dönüştüğünü göreceğiz. Buna hepimiz göreceğiz. Muhtarlarımız olarak sizlerden bu mesajlarımı milletimize ulaştırmanızı, herkesi bu yönde teşvik etmenizi özellikle rica ediyorum. Bu duygularla her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.